Pisa si candida a diventare hub nazionale della Scienza della pace
Per la prima volta nella storia di Pisa, nel pomeriggio di mercoledì 29 ottobre, i vertici delle quattro principali istituzioni accademiche e religiose della città si sono riuniti per un confronto pubblico su ‘Educazione, speranza di pace’. L'incontro, che ha visto dialogare l'arcivescovo di Pisa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
