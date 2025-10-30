Pisa si candida a diventare hub nazionale della Scienza della pace

Pisatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la prima volta nella storia di Pisa, nel pomeriggio di mercoledì 29 ottobre, i vertici delle quattro principali istituzioni accademiche e religiose della città si sono riuniti per un confronto pubblico su ‘Educazione, speranza di pace’. L'incontro, che ha visto dialogare l'arcivescovo di Pisa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Il Lazio si prepara a diventare un hub europeo dell'aerospazio - Nel Lazio nascerà un nuovo distretto industriale e tecnologico dedicato all’aerospazio e alla sicurezza. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Pisa Candida Diventare Hub