Pisa-Lazio Porta a Lucca si blinda di nuovo | per il quartiere dello stadio è comunque stato di allerta

Pisa, 30 ottobre 2025 – “Non voglio rischiare, tirerò giù la serranda”. Siamo tornati in via Piave alla vigilia del match Pisa-Lazio, dove gli animi sono ancora caldi dopo l’agguato della tifoseria veronese e gli scontri per strada. Rabbia, delusione, paura traspaiono dalle parole di chi si guadagna da vivere, già faticosamente, portando avanti un’attività in questa parte di città. L’anello di strade che cinge l’Arena Garibaldi oggi vivrà una sorta di coprifuoco dei negozi di vicinato, pronti a tutelarsi lavorando solo per mezza giornata e, quindi, chiudendo anticipatamente. Gli stessi cancelli della ‘fortezza’ stadio si chiuderanno già a partire dalle 18 (se non prima) e le forze dell’ordine saranno schierate a controllo delle stazioni cittadine, ma soprattutto all’inizio di via Piave per scongiurare una nuova incursione della tifoseria avversaria nei luoghi frequentati dagli ultrà pisani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

