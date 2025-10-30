Pisa Lazio parla Gilardino a DAZN | Sappiamo della qualità della Lazio ma vogliamo essere protagonisti e propositivi

Calcionews24.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa Lazio, l’allenatore del Pisa Gilardino, ha preso la parola a Dazn rilasciando alcune dichiarazioni sul match Prima del fischio d’inizio di Pisa Lazio, il tecnico dei nerazzurri Alberto Gilardino è intervenuto a Dazn. Le sue parole: PAROLE – «Gol? Non deve diventare un’ossessione, dobbiamo aggrapparci alle prestazioni, i ragazzi mi danno disponibilità, nel reparto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

pisa lazio parla gilardino a dazn sappiamo della qualit224 della lazio ma vogliamo essere protagonisti e propositivi

© Calcionews24.com - Pisa Lazio, parla Gilardino a DAZN: «Sappiamo della qualità della Lazio ma vogliamo essere protagonisti e propositivi»

Scopri altri approfondimenti

pisa lazio parla gilardinoPisa Lazio, Gilardino nel pre gara: «Gol? Non deve diventare un’ossessione. Lavorando con il 4-3-3, vogliamo fare questo» - L’allenatore del Pisa, Alberto Gilardino, ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita con la Lazio. Segnala lazionews24.com

pisa lazio parla gilardinoPisa, Gilardino a Sky: “Stasera serve una prestazione da Pisa” - Alla ricerca della prima vittoria in campionato, il Pisa di Gilardino affronta la Lazio forte della incoraggiante prestazione contro il Milan. lalaziosiamonoi.it scrive

pisa lazio parla gilardinoPisa-Lazio chiude la serata. Gilardino con Cuadrado e Nzola: le scelte ufficiali - Lazio, gara che chiude il programma della nona giornata di campionato, in programma alle 20:45 all'Arena Garibaldi. firenzeviola.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pisa Lazio Parla Gilardino