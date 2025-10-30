Pisa Lazio Isaksen svela | Sono troppo felice di essere tornato sento la fiducia Umiltà? Sarri dice spesso…

Pisa Lazio, l’attaccante biancoceleste Isaksen si racconta a DAZN: «Umiltà? Sarri lo dice spesso, è troppo importante la vittoria.» La Lazio arriva alla sfida con il Pisa sulle ali dell’entusiasmo dopo il colpo grosso contro la Juventus. I biancocelesti puntano al bis, come confermato dalle parole di Gustav Isaksen nel prepartita ai microfoni di DAZN. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pisa Lazio, Isaksen svela: «Sono troppo felice di essere tornato, sento la fiducia. Umiltà? Sarri dice spesso…»

Isaksen Lazio, il biancoceleste a DAZN: «Umiltà? Sarri lo dice spesso, è troppo importante la vittoria con la Juve ma se perdi oggi…» - » Dopo il prestigioso trionfo contro la Juventus, la Lazio punta a ... Secondo lazionews24.com

SKY - Lazio, Isaksen: "Grande prova contro la Juventus, la sfida con il Pisa ha la stessa importanza" - Gustav Isaksen, attaccante della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Pisa: "Abbiamo fatto una grande prova contro la Juve, dobbiamo continuare da lì. Segnala napolimagazine.com

Pisa Lazio, Sarri valuta cambi di formazione per il match di oggi: dubbio Isaksen sulla sinistra dopo la grande prova con la Juventus - Pisa Lazio, Sarri valuta alcuni cambi di formazione: in dubbio Isaksen sulla sinistra dopo la grande prova con la Juventus Dopo la convincente vittoria contro la Juventus, la Lazio di Maurizio Sarri è ... Da lazionews24.com