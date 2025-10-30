Pisa Lazio i convocati di Alberto Gilardino | le scelte del tecnico dei toscani per la sfida contro i biancocelesti

Calcionews24.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa Lazio, il tecnico dei toscani Gilardino ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera. Ecco la lista completa. Si sta avvicinando sempre di più la sfida fra Pisa e Lazio. I biancocelesti non possono permettersi errori per continuare la risalita. I toscani hanno bisogno di punti per provare a non . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

pisa lazio i convocati di alberto gilardino le scelte del tecnico dei toscani per la sfida contro i biancocelesti

© Calcionews24.com - Pisa Lazio, i convocati di Alberto Gilardino: le scelte del tecnico dei toscani per la sfida contro i biancocelesti

Scopri altri approfondimenti

pisa lazio convocati albertoLazio, i convocati di Sarri per il Pisa: cinque assenti, out anche Hysaj - Alla vigilia della gara contro il Pisa, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha diramato la lista dei calciatori convocati. Secondo lalaziosiamonoi.it

Convocati Lazio, Maurizio Sarri sorprende tutti! Le scelte in vista della gara con il Pisa - La situazione Tutto è pronto per la prossima sfida di Serie A che vedrà la Lazio di Maurizio Sarri impegnata in tr ... Segnala lazionews24.com

pisa lazio convocati albertoLazio: Sarri a Pisa con tante assenze e niente tifosi, ma la rincorsa per l’Europa continua - Sarri cerca conferme dopo i punti guadagnati contro Atalanta e Juventus per rincorrere l’Europa tra assenze pesanti in campo e il di ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pisa Lazio Convocati Alberto