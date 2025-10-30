Pisa Lazio a rischio rinvio? Temporali e allagamenti in città mettono in allerta la sfida! Le ultime notizie in vista della partita di Serie A
Serie A, Pisa Lazio in bilico: maltempo e strade allagate a poche ore dal match della nona giornata di campionato Un violento temporale si è abbattuto su Pisa nella mattinata di giovedì 30 ottobre, provocando allagamenti diffusi e notevoli disagi in città. Le zone più colpite sono state quelle attorno a piazza dei Miracoli e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Pisa-Lazio, Porta a Lucca si blinda di nuovo: per il quartiere dello stadio è comunque stato di allerta - X Vai su X
Serie A Enilive | Pisa-Lazio, le informazioni sui rimborsi per i tifosi biancocelesti La S.S. Lazio, in conformità al comunicato pubblicato dal Pisa Sporting Club, informa che è stato predisposto un servizio di rimborso dei biglietti acquistati per la gara Pisa-Lazio in - facebook.com Vai su Facebook
Pisa-Lazio, trasferta vietata per “altissimi profili rischio per sicurezza pubblica” - (Adnkronos) – “Altissimi profili di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica dovuti all’accesa rivalità, anche di natura politica, tra le due tifoserie”. Da msn.com
Pisa Lazio, decisione clamorosa: trasferta vietata ai tifosi biancocelesti e settore ospiti chiuso. Il motivo della scelta arrivata a 48 ore dal match - Pisa Lazio: trasferta vietata ai tifosi biancocelesti e settore ospiti chiuso. Scrive lazionews24.com
Pisa-Lazio, ultime ore per chiedere i rimborsi dei biglietti per il settore ospiti - Ieri sono scattati i rimborsi dei biglietti per il settore ospiti dell'Arena Garibaldi per Pisa- Da msn.com