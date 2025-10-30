Pisa-Lazio 0-0 reti bianche all’Arena Garibaldi

Pisa e Lazio hanno pareggiato 0-0 nel match all'Arena Garibaldi valido per la nona giornata di Serie A. I biancocelesti nel primo tempo sprecano una grossa occasione con Isaksen e colpiscono un palo con Basic, poi nella ripresa gioca meglio il Pisa e Moreo va vicino all'1-0 con un colpo di testa, costringendo Provedel a una grande parata. I biancocelesti infilano il quinto risultato utile consecutivo e salgono a 12 punti in classifica, agganciando Udinese e Torino, mentre i toscani a loro volta pareggiano per la terza volta di fila e affiancano il Verona al terzultimo posto in campionato a quota 5 punti.

