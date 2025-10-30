Pisa Lazio 0-0 LIVE | inizia la sfida!
Pisa Lazio, sfida valevole per la 9^giornata della Serie A 202526: appuntamento alle 20:45 all’Arena Garibaldi! Segui il LIVE qui All’Arena Garibaldi di Pisa va in scena Pisa-Lazio, match valido per la nona giornata di Serie A 202526. Fischio d’inizio alle 20.45 di giovedì 30 ottobre: da un lato la Lazio di Maurizio Sarri, dall’altro . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altre letture consigliate
#Pisa- #Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - X Vai su X
Pisa-Lazio, Serie A 2025: data, orario, TV e probabili formazioni. Tutte le ultime dal campo per la sfida di giovedì 30 ottobre alle 20:45. - facebook.com Vai su Facebook
Pisa-Lazio, le formazioni ufficiali - 1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Denoon; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Cuadrado, Tramoni; Nzola. Riporta gianlucadimarzio.com
Pronostico Pisa vs Lazio – 30 Ottobre 2025 - Lazio del 30 Ottobre 2025, in programma alle 20:45 all’Arena Garibaldi - Secondo news-sports.it
I numeri di Pisa-Lazio: coi toscani tre clean sheet di fila, occhio a Nzola - Lazio, match che si giocherà nella giornata di giovedì 30 ottobre alle ore 20:45 all’Arena Garibaldi. Riporta msn.com