Pisa-Lazio 0-0 Basic stavolta si ferma al palo

Pisa, 30 ottobre 2025 - L'ultimo turno è stato positivo per entrambe le squadre in campo nel diluvio dell' Arena Cetilar: il Pisa aveva fermato a San Siro il Milan, sfiorando anche la prima vittoria in Serie A, mentre la Lazio aveva battuto la Juventus, ponendo così fine all'era Tudor. Proprio il match winner dell'ultimo match all' Olimpico, Basic, colpisce un palo nel contesto di un primo tempo vivace ma condizionato dal campo pesante. In realtà, sono i padroni di casa a confezionare più chance per sbloccare la partita e regalarsi finalmente il primo successo in campionato, ma tra imprecisioni proprie e grandi parate di Provedel il giorno buono per la banda Gilardino non è neanche oggi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pisa-Lazio 0-0, Basic stavolta si ferma al palo

Lazio-Pisa 0-0, le pagelle: Semper (7) decisivo, Provedel (6,5) si esalta, Dia (4) impalpabile - Occasione sprecata per la squadra di Sarri che non riesce a dare continuità alla vittoria con la Juventus e resta lontana dalla

Pisa – Lazio 0-0 cronaca e highlights: zero gol e poco spettacolo all'Arena Garibaldi! – VIDEO - 0 cronaca e highlights: i biancocelesti sono opachi e non creano a sufficienza per strappare i tre punti, toscani gagliardi.

Lazio, a Pisa finisce 0-0 - La squadra di Sarri conquista solo un punto e sale a 12 in classifica insieme a Udinese e Torino