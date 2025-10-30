Pisa | caos maltempo e strade allagate pioggia nelle aule dell’università al Polo Piagge

Pisa, 30 ottobre 2025 – Caos maltempo a Pisa in un giovedì molto difficile per la città. Ci sono stati allagamenti in molte strade, mentre l'acqua è filtrata dai soffitti al Polo Piagge dell' Università di Pisa creando diversi problemi. Molti gli interventi dei vigili del fuoco. Una forte perturbazione ha attraversato la città, con pioggia forte in una giornata in cui era in vigore l'allerta gialla.

