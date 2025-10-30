Piombino sequestrate 8 tonnellate di pesce scaduto da un anno pronte per la vendita
La guardia costiera di Piombino ha sequestrato 8 tonnellate di prodotto ittico non tracciato presente all’interno dei locali di un operatore economico del settore della vendita all’ingrosso. La merce era pronta per essere immessa in commercio senza requisiti attestante la provenienza e con. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
