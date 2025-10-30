Piombino rubano powerbank e cavi per il telefono da un negozio di elettronica | denunciati
I carabinieri di Piombino hanno denunciato per furto un 23enne e un 28enne di origine nordafricana con l'accusa di furto aggravato. I due, nei giorni scorsi, si sono entrato in un negozio di elettronica del posto e, fingendosi normali clienti, si sarebbero appropriati di vari prodotti tra cui. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
