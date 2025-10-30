Pioli | Ne usciremo ne sono sicuro Col Lecce mettiamo tutto in campo

Firenze, 29 ottobre 2025 - Stefano Pioli si mostra convinto e combattivo dopo la scoppola di San Siro. Il 3-0 subito dall'Inter non modifica i pensieri del tecnico gigliato, che adesso attende un calendario un po' più morbido per mettere in mostra i progressi che vede nella sua Fiorentina. All'orizzonte Lecce e Genoa prima della sosta, intervallate dalla trasferta di Conference League in casa del Mainz. Queste le valutazioni del tecnico a fine partita. "Abbiamo retto bene l'urto dell'Inter nel primo tempo, lavorando di squadra. Nella ripresa hanno spinto di più e ci siamo abbassati troppo. E' chiaro che quando ti porti certi giocatori dentro l'area di rigore poi diventa più difficile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pioli: “Ne usciremo, ne sono sicuro. Col Lecce mettiamo tutto in campo”

Altre letture consigliate

Pioli: "Momento delicato ma ne usciremo. Falsità su di noi, siamo più uniti di quello che si dice" #fiorentina - X Vai su X

Pioli: “Ne usciremo, ne sono sicuro. Col Lecce mettiamo tutto in campo” - Il tecnico della Fiorentina attende adesso le prossime partite con Lecce e Genoa, un po' più morbide, che possano sbloccare il campionato della sua squadra ... Come scrive sport.quotidiano.net

Fiorentina, Pioli: "Ho promesso mari e monti appena arrivato, sicuro che ne usciremo" - Il mister della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo dell’Inter persa 3- Segnala tuttomercatoweb.com

Pioli: "Sono arrivato promettendo mari e monti, ora il momento è difficile. Ne usciremo" - Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha commentato a Dazn la sconfitta contro l'Inter a San Siro. Lo riporta firenzeviola.it