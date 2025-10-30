Pioli | Inter troppo forte per noi Io a rischio? La Fiorentina punta si di me e io credo in questa squadra

Pioli, allenatore della Fiorentina, si esprime così dopo la sconfitta contro l’Inter. Dopo la sconfitta contro l’Inter, Stefano Pioli ha espresso tutto il suo disappunto per il risultato. «Non siamo riusciti a fare di più. Nel secondo tempo l’Inter ha alzato il ritmo e non siamo riusciti a reggere», ha spiegato il tecnico della Fiorentina. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

