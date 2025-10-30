Pioli a muso duro dopo l’Inter | Dimissioni? Non mi frega niente del futuro

Ancora una sconfitta per la Fiorentina, travolta per 3-0 dall’Inter: le parole nel post partita dell’allenatore viola Zero punti e zero vittorie in campionato anche dopo la trasferta del Meazza. La Fiorentina viene travolta nella ripresa dall’ Inter, sotto i colpi di Calhanoglu e Sucic. Stefano Pioli (LaPresse) – Calciomercato.it La panchina di Stefano Pioli è sempre più traballante, con la squadra viola che rimane incredibilmente in fondo alla classifica dopo nove giornate di campionato. Cori e sfottò dalla curva interista per l’ex tecnico del Milan, in piena crisi e con la panchina che scotta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

pioli a muso duro dopo l8217inter dimissioni non mi frega niente del futuro

© Calciomercato.it - Pioli a muso duro dopo l’Inter: “Dimissioni? Non mi frega niente del futuro”

