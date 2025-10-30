Pioggia intensa nelle province nord occidentali e sulla costa Ombrone al secondo livello di guardia

FIRENZE – Come da allerta meteo gialla piove, e piove tanto, su tutta la toscana a partire dalla costa. Si è partiti con i temporali dalla zona nord occidentale della regione dove sono caduto oltre 200 millimetri di pioggia nelle ultime 12 ore a Filattiera, 154 a Mulazzo e 100 all’ Abetone. Poi la perturbazione con temporali e pioggia scrosciante si è spostata verso le province di Lucca, Pisa e Livorno. Sotto la lente del sistema della protezione civile regionale i fiumi. In tarda mattinata si è registrato l’arrivo al secondo livello di guardia dell’Ombrone Pistoiese a Pontelungo. Sopra il primo livello, invece, il Reno a Pracchia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it