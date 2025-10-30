Pioggia intensa nelle province nord occidentali e sulla costa Ombrone al secondo livello di guardia
FIRENZE – Come da allerta meteo gialla piove, e piove tanto, su tutta la toscana a partire dalla costa. Si è partiti con i temporali dalla zona nord occidentale della regione dove sono caduto oltre 200 millimetri di pioggia nelle ultime 12 ore a Filattiera, 154 a Mulazzo e 100 all’ Abetone. Poi la perturbazione con temporali e pioggia scrosciante si è spostata verso le province di Lucca, Pisa e Livorno. Sotto la lente del sistema della protezione civile regionale i fiumi. In tarda mattinata si è registrato l’arrivo al secondo livello di guardia dell’Ombrone Pistoiese a Pontelungo. Sopra il primo livello, invece, il Reno a Pracchia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Scopri altri approfondimenti
Rai Cinema. . Nonostante la pioggia intensa sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma il meraviglioso cast del film #Illusione di Francesca Archibugi. Il film uscirà prossimamente al cinema con 01Distribution . Guarda l'intervista completa: http://bit.ly/3Ls - facebook.com Vai su Facebook
Dalla pioggia intensa al bel tempo, come cambia il meteo in un weekend: le previsioni - X Vai su X
Meteo, Piogge ECCEZIONALI fino a 280 mm: Maltempo tra Nord-Ovest e regioni Tirreniche - Maltempo di fine ottobre: attese piogge eccezionali fino a 280 mm tra Nord- Riporta meteogiornale.it
Meteo Avviso: Giovedì Vortice sull'Italia, porterà Pioggia battente, Temporali autorigeneranti e anche Neve - Gli ultimi aggiornamenti hanno confermato la discesa di una vasta area di bassa pressione (tempesta) dal Nord Europa, sospinta da masse d'aria di origine polare. Si legge su ilmeteo.it
Ancora pioggia a Roma e nel Lazio: allerta gialla per il maltempo mercoledì 24 settembre 2025 - Allerta gialla a Roma e nel Lazio mercoledì 24 settembre 2025: pioggia e temporale in tutta la regione, quali sono i territori più colpiti ... Lo riporta fanpage.it