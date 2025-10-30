Pioggia in Toscana oltre 200 millimetri nella notte Le zone più colpite

Firenze, 30 ottobre 2025 – Oltre 200 millimetri di pioggia sono caduti nelle ultime 12 ore a Filattiera (Massa Carrara), 154 mm a Mulazzo (Massa Carrara), entrambe in Lunigiana, 100 mm ad Abetone (Pistoia). Nelle prossime ore piogge ancora diffuse sul nord ovest in estensione al resto della regione. Lo rende noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social. La situazione dei fiumi è sotto controllo, aggiunge, con il Magra al primo livello a Ponte Magra e il Bagnone al primo livello a Bagnone. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pioggia in Toscana, oltre 200 millimetri nella notte. Le zone più colpite

