Pink-it il palazzo della Camera di commercio illuminato di rosa per celebrare l' innovazione e lo sport

Anche la Camera di Commercio aderisce al progetto “PINK-IT”, promosso dal “Palermo FC” per i suoi 125 anni di vita, che coinvolge la città di Palermo e numerose istituzioni pubbliche e private in un'unica grande idea: colorare Palermo di rosa. I 15 piani dell’edificio di via Emerico Amari, sede. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

FOLLOW THE PINK – La Camminata in Rosa per la Ricerca Domenica 19 Ottobre 2025 ? Ore 09:00 – partenza da Palazzo Marchesale, Turi (BA) Quest’anno l’Airon Club cammina per la ricerca, e vuole farlo insieme a te. Unisciti a noi per una mattinata d - facebook.com Vai su Facebook

Vincenzo Palazzo - X Vai su X

Pink-it, il palazzo della Camera di commercio illuminato di rosa per celebrare l’innovazione e lo sport - IT”, promosso dal “Palermo FC” per i suoi 125 anni di vita, che coinvolge la città di Palermo e numerose istituzioni pubbliche e private in un’u ... Segnala mondopalermo.it

La Camera di Commercio si tinge di rosa: adesione al progetto “PINK-IT” per i 125 anni del Palermo FC - Anche la Camera di Commercio di Palermo ed Enna partecipa ai festeggiamenti per i 125 anni del Palermo FC, aderendo al progetto “PINK- Secondo mondopalermo.it

PINK-IT: la Camera di Commercio di Palermo ed Enna s’illumina di rosa - IT”, promosso dal “Palermo FC” per i suoi 125 anni di vita, che coinvolge la città di Palermo e numerose istituzioni pubbliche e priva ... Segnala msn.com