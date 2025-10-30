Pil fermo Italia in stagnazione | l’economia è spinta solo dall’export

L'economia italiana resta ferma: nel terzo trimestre del 2025 il Pil è rimasto stabile, senza variazioni rispetto ai tre mesi precedenti. Lo confermano le stime preliminari dell'Istat. Nonostante lo stallo congiunturale, il dato tendenziale (su base annua) mostra ancora un +0,4%, seppure in rallentamento. La stabilità di quest'ultimo trimestre conferma la crescita acquisita per il 2025 allo 0,5%. La stabilità nasconde andamenti opposti: a spingere è stato solo l'export, mentre i consumi e gli investimenti interni (domanda interna al netto delle scorte) hanno dato un contributo negativo, frenando la ripresa.

