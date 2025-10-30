Pietre e bottiglie contro la troupe di Porta a Porta daspo a un 17enne marocchino

È stato fermato dalla Polizia di Stato un soggetto che è sospettato di aver aggredito la troupe di Porta a Porta lo scorso 20 settembre a Padova, mentre i giornalisti erano impegnati a registrare un servizio sulle baby gang. L'aggressione è avvenuta nel piazzale della stazione locale e l'inviata di Bruno Vespa, Chiara Giannini, era in quel momento impegnata a reperire informazioni circa un attacco subito pochi giorni prima da parte di 4 minori ai danni di una barista. Mentre effettuava le interviste e i controlli del caso, da un bar si è affacciato uno straniero che ha iniziato a inveire contro la troupe con insulti irripetibili e, quindi, ha lanciato al loro indirizzo bottiglie di vetro e pietre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

