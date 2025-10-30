Piero Mascetti Echi barocchi e visioni urbane la mostra al Museo Carlo Bilotti

Dal 30 ottobre 2025 al 25 gennaio 2026, il Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese ospita la mostra Echi barocchi e visioni urbane: un percorso alla scoperta delle opere di Piero Mascetti, un viaggio immersivo tra olio, colore e materia e un’occasione per esplorare la produzione. 🔗 Leggi su Romatoday.it