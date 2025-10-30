Pierina Paganelli ipotesi scarcerazione per Dassilva | tutto dipende dalla confessione di Manuela Bianchi
La Cassazione potrebbe esprimersi già domani, venerdì 31 ottobre, sulla scarcerazione di Louis Dassilva, il 35enne accusato del delitto. I legali dell'uomo hanno chiesto alla Corte di analizzare la confessione fornita in incidente probatorio da Manuela Bianchi, sua ex amante, e anche l'intercettazione ambientale tra i due in questura. 🔗 Leggi su Fanpage.it
