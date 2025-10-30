Piercamillo Davigo altra beffa | ri-condannato in appello

Liberoquotidiano.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Premessa: qui cercheremo di applicare il “davighese” a Piercamillo Davigo. Il davighese è molto più di un lessico, è una visione del mondo totalizzante (aggettivo sempre in bilico sul peggiorativo “totalitario”) che si colloca più o meno all’incrocio tra Girolamo Savonarola e Louis Antoine de Saint-Just. Un incrocio che non è un punto mediano, è all’opposto l’esasperazione del moralismo frugale del frate domenicano e del giacobinismo liquidatorio del rivoluzionario inflessibile. Questa Weltanschauung davighiana ha trovato massima espressione nell’aforisma più noto del Dottor Sottile, come da soprannome affibiato all’epoca del pool Mani Pulite per sottolineare la finezza (sostenitori) o l’acrobazia (detrattori) con cui si approcciava al diritto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

piercamillo davigo altra beffa ri condannato in appello

© Liberoquotidiano.it - Piercamillo Davigo, altra beffa: ri-condannato in appello

Leggi anche questi approfondimenti

piercamillo davigo altra beffaConfermata la condanna in appello bis a Davigo. Un anno e tre mesi all’ex pm di Mani Pulite - Terza condanna (a un anno e tre mesi) per l’ex pm di Mani Pulite Piercamillo Davigo (foto), accusato di rivelazione ... Come scrive msn.com

piercamillo davigo altra beffaConfermata nell’appello bis la condanna di Piercamillo Davigo per il caso dei verbali di Amara - la Corte d'appello di Brescia ha confermato la condanna di primo grado a un anno e tre mesi nei confronti di Davigo nel caso dei verbali Amara ... Scrive ilfattoquotidiano.it

piercamillo davigo altra beffaDavigo, condanna confermata: "La sua colpa? Ripristinare la legge" - Veleni e sospetti, rivelazione del segreto di ufficio sui verbali di Amara sulla presunta Loggia Ungheria. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Piercamillo Davigo Altra Beffa