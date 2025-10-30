Piercamillo Davigo altra beffa | ri-condannato in appello
Premessa: qui cercheremo di applicare il “davighese” a Piercamillo Davigo. Il davighese è molto più di un lessico, è una visione del mondo totalizzante (aggettivo sempre in bilico sul peggiorativo “totalitario”) che si colloca più o meno all’incrocio tra Girolamo Savonarola e Louis Antoine de Saint-Just. Un incrocio che non è un punto mediano, è all’opposto l’esasperazione del moralismo frugale del frate domenicano e del giacobinismo liquidatorio del rivoluzionario inflessibile. Questa Weltanschauung davighiana ha trovato massima espressione nell’aforisma più noto del Dottor Sottile, come da soprannome affibiato all’epoca del pool Mani Pulite per sottolineare la finezza (sostenitori) o l’acrobazia (detrattori) con cui si approcciava al diritto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
La seconda sezione penale della Corte d'Appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna a un anno e tre mesi per l'ex magistrato Piercamillo Davigo imputato per 'rivelazione del segreto d'ufficio' in relazione alla vicenda dei verbali resi dall'avvocat - facebook.com Vai su Facebook
