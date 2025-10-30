Pier Silvio Berlusconi | This Is Me ha celebrato con successo i grandi talenti Un viaggio pieno di emozioni e di spettacolo

Un bilancio più che positivo per “This Is Me”, il format-evento trasmesso su Canale 5 che ha conquistato il pubblico con tre serate dedicate ai grandi protagonisti del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport. A sottolinearne il successo è Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, che ha voluto esprimere parole di riconoscenza e orgoglio per il progetto e per i professionisti che lo hanno reso possibile. Le parole di Pier Silvio Berlusconi. " Tre serate che raccontano i più grandi talenti: This Is Me ha regalato ai telespettatori un viaggio pieno di emozioni e di spettacolo ", ha dichiarato Berlusconi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

