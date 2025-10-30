Pier Silvio Berlusconi il gesto per Maria De Filippi e Silvia Toffanin | Era una sfida complicata
Ieri sera l'ultima puntata di “This is me” ha superato “Il commissario Montalbano”. Il programma Mediaset, crasi tra Verissimo e Amici, ha totalizzato oltre 3 milioni di spettatori, lasciando la fiction Rai a soli 2.772.000 telespettatori. Un risultato importante che conferma l'accoppiata. 🔗 Leggi su Today.it
