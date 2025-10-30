Pier Silvio Berlusconi commenta il successo di This Is Me su Canale 5 | Tre serate di emozioni talento e spettacolo

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, ha commentato con entusiasmo il successo delle serate evento “This Is Me”, andate in onda su Canale 5. Il programma ha conquistato il pubblico televisivo, registrando 3.029.000 spettatori e il 23,2% di share, confermandosi uno dei format più apprezzati della stagione. Le parole di Pier Silvio Berlusconi su This is Me. « Tre serate che raccontano i più grandi talenti: “This Is Me” ha regalato ai telespettatori un viaggio pieno di emozioni e di spettacolo – ha dichiarato Berlusconi –. Un grazie speciale a Maria De Filippi e a tutta la sua squadra. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Pier Silvio Berlusconi commenta il successo di “This Is Me” su Canale 5: “Tre serate di emozioni, talento e spettacolo”

