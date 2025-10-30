Piene dei fiumi e frane | allerta gialla nel Parmense per il pomeriggio del 30 ottobre

La protezione civile dell'Emilia-Romagna ha diramato un'allerta, di colore giallo per il territorio Parmense, valida per il pomeriggio di giovedì 30 ottobre. Per le zone di Bologna e di Ravenna l'allerta è arancione. Nella seconda parte della giornata di giovedì 30 ottobre permangono condizioni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

#AllertaMeteoER Giovedì 30 ottobre ALLERTA GIALLA per criticità idrogeologica (piene fiumi) nella nostra zona di pianura. La previsione di ARPAE: "Nella giornata di giovedì 30 ottobre sono previste precipitazioni intense, localmente a carattere di rovescio c - facebook.com Vai su Facebook

Emilia-Romagna, allerta meteo arancione nelle province di Bologna e Ravenna per allagamenti e piene dei fiumi - Le forti piogge hanno fatto scattare l'allarme in regione per il 30 e il 31 ottobre: allerta anche per le possibili frane ... Secondo corrieredibologna.corriere.it

Allerta arancione per piene dei fiumi nei comuni collinari della provincia di Ravenna e gialla in Bassa Romagna - Romagna ha emesso per la giornata di oggi, giovedì 30 ottobre, dalle ore 12 fino alla mezzanotte, un’allerta arancione ... Lo riporta ravennanotizie.it

Le precipitazioni interesseranno principalmente le aree appenniniche centro-occidentali della regione con tendenza ad attenuazione nella serata - La protezione civile ha diramato un'allerta arancione per piene dei fiumi nelle province di Bologna e Ravenna valida per la giornata di oggi, giovedì 30 ottobre ... Si legge su ravennaedintorni.it