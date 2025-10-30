Picchiata anche quando era incinta | Mi lasciava senza cibo per punizione

Picchiata, lasciata senza cibo per punizione e minacciata di morte quando provava a ribellarsi a quel regime di vita dove il padrone era il marito e lei doveva solo ubbidire. "Ti pugnalerò e ti ammazzerò tanto non se ne accorgerà nessuno". Così una donna di 30 anni avrebbe patito le pene dell’inferno, a Senigallia, per tre anni, dal 2018 al 2023, dall’uomo che aveva sposato in Italia, un 50enne di origine nigeriana. I problemi, stando alle accuse, sono iniziati quando la vittima era incinta del primo figlio. Almeno tre gli episodi in cui il marito l’avrebbe afferrata alla gola nel tentativo di strangolarla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Picchiata anche quando era incinta: "Mi lasciava senza cibo per punizione"

