Picchiarono giornalista in manifestazione | la Cassazione conferma la condanna a quattro poliziotti

Genovatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a quattro poliziotti del reparto mobile per il pestaggio di Stefano Origone, giornalista di Repubblica. Il cronista era stato selvaggiamente aggredito nel maggio 2019 in piazza Corvetto, nel cuore di Genova, durante una manifestazione contro il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

