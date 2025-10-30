Picchiarono giornalista in manifestazione | la Cassazione conferma la condanna a quattro poliziotti
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a quattro poliziotti del reparto mobile per il pestaggio di Stefano Origone, giornalista di Repubblica. Il cronista era stato selvaggiamente aggredito nel maggio 2019 in piazza Corvetto, nel cuore di Genova, durante una manifestazione contro il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Picchiarono giornalista in manifestazione: la Cassazione conferma la condanna a quattro poliziotti - I fatti risalgono al 2019, quando durante una manifestazione nel centro di Genova il giornalista Stefano Origone venne selvaggiamente aggredito da alcuni agenti della polizia ... Da genovatoday.it
Cronista picchiato da quattro poliziotti, definitive le condanne: “Sono state lesioni volontarie” - La Cassazione ha respinto i ricorsi degli agenti del Reparto mobile che il 23 maggio del 2019 avevano picchiato il giornalista di Repubblica Stefano Origone ... Lo riporta ilsecoloxix.it
Pestaggio del giornalista Origone a Genova, condanna definitiva per quattro poliziotti - E' definitiva la condanna a un anno per lesioni volontarie aggravate per i quattro poliziotti del reparto mobile di Genova che picchiarono con calci e manganellate il giornalista di Repubblica Stefano ... Da primocanale.it