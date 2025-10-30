Piazzapulita | inchiesta sui fondi destinati a Cinecittà Schlein tra gli ospiti

Corrado Formigli torna questa sera, giovedì 30 ottobre, con Piazzapulita, il talk show di approfondimento in onda in prima serata, alle 21.15, su La7. Anticipazioni e ospiti del 30 ottobre 2025. Nell’agenda della puntata di stasera c’è l’attacco all’Europa lanciato dal presidente ungherese Viktor Orbán, in visita a Roma in questi giorni. Spazio poi alla riforma della giustizia e ad una nuova inchiesta sull’utilizzo dei fondi destinati a Cinecittà. Tra gli ospiti di Corrado Formigli: la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein; il presidente della Fondazione Leonardo Med-Or Marco Minniti; il rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari; la saggista e divulgatrice Maura Gancitano; e i giornalisti Sebastiano Barisoni, Italo Bocchino e Antonio Padellaro. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

