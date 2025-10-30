Piazzapulita | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 30 ottobre 2025

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 30 ottobre 2025. Questa sera, giovedì 30 ottobre 2025, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 30 ottobre 2025, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti. Questa sera   si affronteranno diversi temi tra cui l’attacco all’Europa lanciato da  Orban in visita a Roma. La riforma della giustizia al dibattito finale. 🔗 Leggi su Tpi.it

