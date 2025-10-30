AGI - Il giorno dopo la pubblicazione della riforma costituzionale in Gazzetta il centrodestra, con un quinto dei parlamentari, promuoverà il referendum sulla separazione delle carriere. L'obiettivo, spiegano fonti di maggioranza, è mettere nero su bianco il quesito da sottoporre ai cittadini, in modo che non sia una 'chiamata' alle urne su un tema tecnico. Nel frattempo, sono già in corso i lavori per la costituzione dei comitati per il sì e la ricerca dei testimonial. "Forza Italia e i parlamentari del centrodestra saranno i primi a promuovere il referendum costituzionale per la conferma popolare della riforma della giustizia. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Piazza e comitati, il centrodestra prepara il referendum sulla giustizia