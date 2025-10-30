Piazza e comitati il centrodestra prepara il referendum sulla giustizia
AGI - Il giorno dopo la pubblicazione della riforma costituzionale in Gazzetta il centrodestra, con un quinto dei parlamentari, promuoverà il referendum sulla separazione delle carriere. L'obiettivo, spiegano fonti di maggioranza, è mettere nero su bianco il quesito da sottoporre ai cittadini, in modo che non sia una 'chiamata' alle urne su un tema tecnico. Nel frattempo, sono già in corso i lavori per la costituzione dei comitati per il sì e la ricerca dei testimonial. "Forza Italia e i parlamentari del centrodestra saranno i primi a promuovere il referendum costituzionale per la conferma popolare della riforma della giustizia. 🔗 Leggi su Agi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Comitati e cittadini tornano a mobilitarsi: presidio in piazza Matteotti l’8 novembre. Chiesta un’alternativa al progetto della Giunta "per fare spazio alla pista ciclabile". Vai su Facebook
Piazza e comitati, il centrodestra prepara il referendum sulla giustizia - Il giorno dopo la pubblicazione della riforma costituzionale in Gazzetta il centrodestra, con un quinto dei parlamentari, promuoverà il referendum sulla separazione delle carriere. Secondo msn.com
Carriere separate, la destra prepara la festa in piazza per l’ok finale. Poi comitati senza politici - La maggioranza prepara l’evento per giovedì Caccia ad avvocati e magistrati per difendere il sì al quesito. Secondo repubblica.it
Maggioranza spinge sul referendum, 'ma non è su Meloni' - Ultimo miglio in Parlamento per la riforma che introduce in Costituzione la separazione delle carriere dei magistrati. Riporta ansa.it