"Mettiamo radici per il futuro" non è solo uno slogan, ma un solido progetto che Bondeno sta perseguendo da alcuni anni, allo scopo di rinverdire il territorio. Nella consapevolezza che la vegetazione – in questo caso si parla della costituzione di un “ bosco diffuso ” – può essere un valido rigeneratore ambientale. "Il primo ottobre è ricominciata la distribuzione gratuita di piante, che possono essere richieste dai cittadini presso i vivaisti autorizzati da parte della Regione – dicono il sindaco Simone Saletti e l’assessore all’ambiente Marco Vincenzi –. I termini si sono appena riaperti e sarà possibile andare a recuperare le piante richieste e prenotate entro il 15 aprile 2026". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piante distribuite gratuitamente per ridare ossigeno al territorio