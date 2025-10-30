Piano Lukaku | tre date per il ritorno in campo
La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, ha tracciato con una grafica dettagliata il percorso di recupero . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
"Abbiamo perso Lukaku e De Bruyne e qualcuno dice che forse ne abbiamo giovato e stiamo all'assurdo. Quello che ci sta accadendo, anche l'infortunio di Meret, qualcuno a inizio stagione si chiedeva perché il Napoli sta prendendo un portiere di valore.
Le tre date svelate dalla Gazzetta per il ritorno in campo di Lukaku - Con una grafica, La Gazzetta dello Sport oggi in edicola stila il programma completo del recupero di Lukaku, dal ritorno in Italia, oggi o domani, fino al rientro in campo con tre opzioni, tre ... Secondo tuttonapoli.net
Lukaku, che tegola: lesione al retto femorale per il bomber. Tre mesi di stop - Un colpo durissimo, molto più del previsto: lesione di alto grado del retto femorale, che tradotto in tempi di recupero vuol dire tre mesi di stop per Romelo Lukaku: il belga non rivedrà dunque il ... Lo riporta rainews.it