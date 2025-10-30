Piano di Sorrento Umberto cade dalla moto e muore nell’impatto | aveva 29 anni

Teleclubitalia.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiamava Umberto Schisano e aveva 29 anni la vittima dell’incidente avvenuto nella serata di ieri, 29 ottobre, in via delle Rose a Piano di Sorrento. Fatale una caduta in moto.   Secondo una prima ricostruzione, Umberto era alla guida del mezzo . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

piano di sorrento umberto cade dalla moto e muore nell8217impatto aveva 29 anni

© Teleclubitalia.it - Piano di Sorrento, Umberto cade dalla moto e muore nell’impatto: aveva 29 anni

