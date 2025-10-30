Piange una madre su Tv2000 | il miracolo di Siracusa
Giovedì 6 novembre alle 21.10 su Tv2000 il documentario sul miracolo della Madonna che pianse a Siracusa nel 1953. Immagini storiche restaurate. ROMA – Tv2000, giovedì 6 novembre alle ore 21.10, trasmette ‘Piange una madre. I giorni in cui la Madonna versò le lacrime a Siracusa’, documentario che ripercorre i quattro giorni – dal 29 agosto al 1° settembre 1953 – in cui un piccolo quadro di gesso raffigurante il Cuore Immacolato di Maria cominciò a versare lacrime nella camera da letto di due giovani sposi, Antonina e Angelo Iannuso, in attesa del loro primo figlio. La messa in onda coincide con l’anniversario della dedicazione del Santuario avvenuta il 6 novembre 1994 con la preghiera di consacrazione di Papa Giovanni Paolo II. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
