Piacenza a settembre conta 5mila 546 imprese femminili | sono 48 in meno rispetto a un anno fa
Piacenza a settembre 2025 conta 5mila 546 imprese femminili attive, 48 in meno a confronto con il terzo trimestre dell’anno precedente (5mila 594). Il calo è dello 0,9%, un valore leggermente migliore – sottolineano report e analisi della Camera di Commercio dell’Emilia - rispetto al meno 1,3%. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
