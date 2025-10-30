Piace la cascina toscana del futuro Peccioli vince premio d’architettura

PECCIOLI Il progetto Land-Cr.Af.T.Ed (Community Reinvent Affordable Food Through Ecologic Design) di Peccioli ha conquistato il prestigioso riconoscimento internazionale Best architectural concept of the year agli Architizer Vision Awards 2025. Lo studio C+S Architects, guidato da Maria Alessandra Segantini, con uffici a Londra e Treviso, si è imposto a New York tra centinaia di candidati internazionali con il progetto di micro-farming di Peccioli che propone un nuovo paradigma di vita rurale basato su agricoltura rigenerativa e social housing, reinterpretando in chiave contemporanea l’archetipo della cascina toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

