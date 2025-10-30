Pezzo di materiale ferroso in un piatto nella mensa di una scuola a Bari | indagine dei Nas
Un pezzo a spirale di materiale ferroso è stato rinvenuto in un piatto di pasta di un bambino nella mensa della scuola primaria ‘Emanuela Loi’ di Bari, a Poggiofranco. Lo riporta l'Ansa. L'oggetto sarebbe finito nella bocca del bimbo e successivamente espulso senza provocare danni. Il Comune di. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Scopri altri approfondimenti
•Vieni con noi nel cuore della creazione! Ogni pezzo racconta una storia e porta arte e stile nella tua casa. •Materiale : Effetto marmo •Misura: 40x80 •Numeri: Tacchette oro •Colorazioni: Calacatta/nero, gold/calacatta Ogni - facebook.com Vai su Facebook
Pezzo di ferro nel piatto della mensa scolastica a Bari - Un pezzo di materiale ferroso è stato trovato oggi nel piatto di un alunno della scuola primaria Emanuela Loi, nel quartiere Poggiofranco di Bari. Riporta ansa.it
Pezzo di metallo nel piatto di pasta alla scuola elementare di Poggiofranco: scatta la denuncia ai Carabinieri del NAS - BARI – Momenti di paura questa mattina al plesso Emanuele Loi di Poggiofranco, in via Bartolo, dove un alunno di terza elementare ha trovato nel piatto di pasta al sugo servito dalla mensa scolastica ... Scrive giornaledipuglia.com
Pezzo di ferro nel piatto della mensa a scuola, Comune avvia contestazione alla società Ladisa - L'oggetto a forma di spirale trovato nella pasta al sugo di un bambino della scuola primaria Loi a Poggiofranco ... rainews.it scrive