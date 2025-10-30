Pesca Regione | rimodulazione delle risorse per strategie di sviluppo locale

Il dipartimento regionale della Pesca mediterranea ha ottenuto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) una rimodulazione delle risorse finanziarie del Piano nazionale della Pesca (Pn Fempa) 2021-2027, al fine di garantire uno sviluppo più equo e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it