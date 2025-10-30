Martina Mantovani in coppia con Laura Gherardi si confermano ad altissimi livelli nell’ambito della tecnica di pesca del carpfishing sia a livello nazionale che internazionale. Lo scorso 2024, nel mese di giugno, chiusero il campionato italiano femminile a Coppie di carpfishing conquistando l’argento, nel luglio di quest’anno, con la nazionale italiana femminile, hanno preso parte al Campionato del Mondo che le ha viste salire, con tutta la squadra nazionale, sul secondo scalino del podio mondiale, ed infine ciliegina sulla torta hanno disputato un grande Campionato Italiano che le ha viste fino al termine giocarsi il titolo nazionale, in testa alla classifica fino all’ultima prova, per chiudere comunque con un terzo posto e quindi un bronzo che conferma la grande qualità di questa coppia, che ricordo è del Ferrara Carp Team, pronta anche per il prossimo anno ad ottenere grandi risultati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pesca. Mantovani e Gherardi si confermano coppia vincente: arriva il bronzo tricolore