Pesaro rimpatriato l’uomo che viveva davanti alla farmacia dell’Auditorium Scavolini

Pesaro, 30 ottobre 2025 – Dormiva sul marciapiede, si lavava con bottiglie d’acqua minerale e usava lo stesso angolo come toilette. Ieri, 29 ottobre, quell’angolo accanto alla farmacia dell’auditorium Scavolini è tornato vuoto: l’Ufficio immigrazione della Questura di Pesaro e Urbino ha eseguito l’espulsione con accompagnamento alla frontiera di un cittadino nigeriano, irregolare e con precedenti per lesioni, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Il volo è decollato da Fiumicino con destinazione Lagos, scorta specializzata al seguito. Per i residenti e i passanti era da tempo “quello che vive lì”: uno stanziale di marciapiede, più che un senza dimora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

