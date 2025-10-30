Perugia l' annuncio | c' è la proroga per i Baracconi

A Pian di Massiano la festa continua. Il Luna Park annuncia la proroga del Comune di Perugia che conferma la presenza dei Baracconi in città fino a domenica 16 novembre". Dal Luna Park fanno sapere che “saranno tanti gli eventi di accompagnamento al gran finale. In primis la Festa del Bambino ai. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Perugia, l'annuncio: c'è la proroga per i Baracconi

Pistoia è stata proclamata Capitale italiana del libro per il 2026! L'annuncio è stato dato nel corso di una cerimonia ufficiale stamani mattina a Roma, alla presenza della Giuria di esperti e dei rappresentanti dei comuni finalisti

Perugia, annunciato lo staff tecnico della stagione 2025-26: Cangelosi confermato - Che, dal momento del suo arrivo, Vincenzo Cangelosi fossi confermato sulla panchina del Perugia anche per la prossima stagione, era cosa abbastanza nota: nell'allora comunicato ufficiale non era stato ... Riporta tuttomercatoweb.com

Psicodramma Perugia: in crisi e contestato. La svolta argentina non c'è stata, e adesso? - La crisi di risultati del Perugia, che sta soffrendo nel girone B della C, ha scatenato una nuova contestazione della tifoseria biancorossa contro squadra e società, in un clima di rabbia e tensione. Come scrive gazzetta.it

Perugia, Braglia in panchina al posto di Cangelosi. Martedì l'esordio al Curi - Piero Braglia è il nuovo allenatore del Perugia dopo l'esonero di Vincenzo Cangelosi. Secondo ilmessaggero.it