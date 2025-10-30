Perugia inaugurata la Città del Cioccolato | il più grande museo al mondo dedicato alla filiera del cacao
Un nuovo, dolcissimo polo di attrazione per la città di Perugia e per l'Umbria intera. È stata inaugurata questa mattina, alla presenza delle massime autorità civili e militari, "La Città del Cioccolato", il più grande museo esperienziale al mondo dedicato al cacao e al cioccolato, sorto nell'ex. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Inaugurata la nuova sede dell'Università degli Studi di Perugia a Corciano, all'interno del . La struttura aprirà ufficialmente le sue porte giovedì 7 novembre con la prima lezione del - facebook.com Vai su Facebook
Perugia, inaugurata la sede ristrutturata dell’Associazione umbra per la lotta contro il cancro - X Vai su X
Nella Città del Cioccolato di Perugia anche il visitatore creerà la sua barretta - Presentata la nuova Città del Cioccolato a Perugia, museo esperienziale di 2800 metri quadri tra storia e cultura del cacao e dove creare la propria barretta. Scrive gazzettadelgusto.it
La Città del Cioccolato: a Perugia nasce il museo interamente dedicato al cacao - A Perugia apre la Città del Cioccolato, il più grande museo esperienziale al mondo dedicato al cacao e al cioccolato. Secondo italiaatavola.net
Perugia, il 30 ottobre l’inaugurazione della Città del Cioccolato all’ex Mercato Coperto - Sarà inaugurata giovedì 30 ottobre, alle ore 11, negli spazi rinnovati dell’ex Mercato Coperto di Perugia, la Città del Cioccolato, nuovo polo esperienziale dedicato al cacao e al cioccolato promosso ... Riporta umbria24.it