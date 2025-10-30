Perugia inaugurata la Città del Cioccolato | il più grande museo al mondo dedicato alla filiera del cacao

Perugiatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo, dolcissimo polo di attrazione per la città di Perugia e per l'Umbria intera. È stata inaugurata questa mattina, alla presenza delle massime autorità civili e militari, "La Città del Cioccolato", il più grande museo esperienziale al mondo dedicato al cacao e al cioccolato, sorto nell'ex. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it



