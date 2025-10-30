Perugia dal carcere al Teatro Pavone | il debutto dello spettacolo Con il tuo sguardo

Perugiatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo delle repliche di giugno scorso, lo spettacolo Con il tuo sguardo – diretto da Claudia Calcagnile e interpretato dalle attrici detenute del carcere di Capanne – conquista il prestigioso palcoscenico perugino del Teatro Pavone.L’appuntamento è per mercoledì 5 novembre, alle ore 21. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

