Persona 3 Reload su Nintendo Switch 2 | Un JRPG Monumentale ri-rinascita in Grande Stile
Che Persona 3 Reload fosse un JRPG monumentale, una rinascita in grande stile che porta su un nuovo, inedito livello uno dei capitoli comunque, anche prima, più amati e introspettivi di Atlus, si sapeva già. Chi ha vissuto l’originale nel lontano 2006, o chi ha scoperto la saga con i successivi capitoli (Persona 5, parliamo soprattutto di te), sarà rimasto senza dubbio galvanizzato dal suo annuncio qualche tempo fa, su console di nuova generazione. L’attesa è stata ampiamente ripagata dalla qualità del remake, che ha saputo fondere una narrativa commovente con un gameplay modernizzato. Persona 3 Reload su Nintendo Switch 2, l’oscurità dell’ora nascosta: Trama e Profondità Emotiva. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
