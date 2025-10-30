Perseguita per razzismo! La rivelazione che mette nei guai Francesca Albanese

Nuove ombre si addensano attorno al secondo mandato di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei Territori palestinesi occupati dal 1967, già sanzionata dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti lo scorso 9 luglio a causa delle sue coraggiose prese di posizione in difesa del popolo palestinese. A sollevare il caso è il giurista canadese Hillel Neuer, direttore esecutivo della Ong Un Watch, che con una lettera datata 23 aprile ha contestato la legittimità della riconferma della funzionaria italiana. Leggi anche: “Sei solo una fanatica!”. Augias insulta Francesca Albanese in diretta: caos in studio Nella missiva, Neuer afferma che il rinnovo del mandato sarebbe stato effettuato “ in violazione diretta della normativa vigente ”, rendendo quindi nullo l’atto stesso e di conseguenza priva di validità l’immunità diplomatica finora garantita alla relatrice Onu. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

