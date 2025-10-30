Perle d' autunno masterclass e degustazione di vini

Nel cuore pulsante dei Colli di Ozzano Taro, tra le sale della cantina, organizziamo masterclass dedicate al mondo dell'enogastronomia. Il tutto, a cura di Paolo Tegoni, enogastronomo professionista e docente presso l'Università di Parma.Sabato 15 novembre alle h 16.00 ti aspetta una degustazione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

"Perle d'autunno" sarà un incontro di cultura enogastronomica dove i protagonisti saranno cinque vini nazionali e internazionali, abbinati a cinque diverse proposte da partner unici.