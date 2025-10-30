Perdonami… Morte Evan Delogu il dolore straziante di papà Walter | un ricordo da lacrime
Un dolore che non conosce fine, quello di Walter Delogu, padre di Andrea ed Evan, il diciottenne morto la sera del 29 ottobre in un incidente in moto a Igea Marina, nel Riminese. Le sue parole, affidate a un lungo e commosso post su Facebook, raccontano con straziante lucidità chi fosse quel ragazzo che in pochi anni aveva saputo riempire la vita dei suoi genitori di orgoglio, amore e silenziosa dedizione. Un giovane discreto, appassionato di cucina, con la testa sulle spalle e una maturità che andava ben oltre la sua età. «Ho capito ieri chi eri davvero. un angelo». È con questa frase che Walter Delogu ha aperto il suo messaggio, un grido d’amore e di disperazione rivolto a quel figlio che non c’è più. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
