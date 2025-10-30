Perde il controllo della moto e cade morto 29enne

Tempo di lettura: < 1 minuto Era in sella alla propria moto quando un 29enne ha perso il controllo, è caduto ed è morto sul colpo. L’incidente stradale si è verificato a Piano di Sorrento, ieri sera, poco dopo le ore 21. Sono stati i carabinieri della compagnia di Sorrento ad intervenire in via delle Rose. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento. La salma è stata sequestrata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Perde il controllo della moto e cade, morto 29enne

Contenuti che potrebbero interessarti

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo: paura a Teggiano - facebook.com Vai su Facebook

Incidente a Ostia, perde il controllo dello scooter e finisce nel canale: morto un uomo https://ift.tt/ZpOJ7k8 - X Vai su X

Perde controllo moto e cade, morto 29enne in Penisola Sorrentina - Era in sella alla propria moto quando un 29enne ha perso il controllo, è caduto ed è morto sul colpo. Come scrive ansa.it

Perde il controllo della moto e cade, muore 34enne a Taranto - Un uomo di 34 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in corso Vittorio Emanuele II, che costeggia la ringhiera della città vecchia di Taranto. Scrive ansa.it

Ferrara, Gioele Fogli perde il controllo della moto e sbatte contro il guardrail: morto nell'incidente - Il ragazzo, 20enne, è morto lungo la Strada Panoramica Acciaioli, tra il Lido di Pomposa e il Lido degli Scacchi. Secondo corrieredibologna.corriere.it